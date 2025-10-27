幸せな結婚生活を送っている最中の主人公・かなこには一つの悩みがありました。それは、義母のこと。義母は何かと人を悪者にしたがり、かなこはよくその被害に遭っていたのです。この日はなんと義母から体調不良のおしらせが来ましたが、どうも雲行きが怪しい様子…。『嫁を悪者にする義母』第2話をごらんください。 いつも人を悪者にする義母との付き合いに悩んでいた主人公、かなこ。ある日かなこのもとに、義母から体調不良の