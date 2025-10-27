皇居でトランプ米大統領を出迎えられる天皇陛下＝27日（ロイター＝共同）天皇陛下は27日、来日したトランプ米大統領と皇居・御所で会見された。宮内庁によると、会見は約30分間で、トランプ氏は冒頭「お会いする機会を与えてもらい、大変光栄だ」とあいさつし「高市新首相の下で日米関係をさらに強化していきたい」と述べた。28日に予定される高市早苗首相との会談について「大変良い会談になることを期待する」とした。陛下は