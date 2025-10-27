岩手県、秋田県で２７日、クマに襲われたとみられる人身被害が相次ぎ、２人が遺体で見つかった。環境省によると、今年度のクマによる人身被害の死者数は１０人（２４日時点）で、過去最悪だった２０２３年度の６人を上回っており、犠牲者が後を絶たない深刻な事態となっている。（盛岡支局奥州通信部松本茉莉、秋田支局吉田夏子）２７日午前１０時４５分頃、岩手県一関市厳美町（げんびちょう）で、「住人と連絡がつかない