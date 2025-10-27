女子バスケットボールの話題です。大樹生命Wリーグが開幕し新潟アルビレックスBBラビッツはホームで日立ハイテククーガーズとの初戦に臨みました。今季は大卒ルーキーを中心に7人が加入した新生・BBラビッツ。2部リーグから1部への昇格を目指します。昨季まで1部で戦っていた強豪・日立との開幕戦は在籍7年目のキャプテン・金沢を中心にスピードとコンビネーションで