中国自然資源部中国地質調査局国際鉱業研究センターが24日に発表した「世界鉱業発展報告2025」によると、1月から6月までの世界の金取引量は3053．8トン、銀取引量は1万7000トン、プラチナ取引量は476．8トンに達した。報告書によると、昨年の世界金取引量は前年同期比45．9％減の5871．4トンだった。スイスは世界最大の金輸出国で、輸出量は世界全体の26．5％を占めた。中国は世界最大の金輸入国で、輸入量は世界全体の44．4％を占