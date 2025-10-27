福岡・福岡市にあるホテルニューオータニ博多は、11月1日（土）から、ポムポムプリンとホテルステイを楽しめる12月〜2026年3月分の宿泊プランの予約をスタートする。【写真】かわいい！ぬいぐるみなど宿泊者限定でもらえる“ポムポムプリン”グッズ■1日2部屋限定のプラン今回予約がスタートするのは、6月29日（日）に発表された「サンリオキャラクター大賞2025」で9年ぶりに1位を獲得したポムポムプリンのコラボルームに