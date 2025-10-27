高崎市は、子育て世帯を支援しようと市営駐車場にベビーカーの乗せ替えやチャイルドシートからの乗り降りが安心してできる専用区画を設置しました。県内の自治体では初めての実施で２８日から運用が始まります。 高崎市の市営駐車場に新たに設置されたのは「子育て応援専用区画」です。専用区画では駐車後にチャイルドシートからの乗り降りやベビーカーの乗せ替えなどがスムーズにでき