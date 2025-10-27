アニメ「前橋ウィッチーズ」のキャラクターがデザインされたラッピングバスの運行が前橋市内を走る路線バスで始まっています。 前橋市内を走る日本中央バスの城南運動公園線で２５日から運行が始まったのは、「前橋ウィッチーズ」のラッピングバスです。 車両には、主人公の赤城ユイナなどメインキャラクター５人と「前橋市の花」、バラが描かれたカラフルで可愛らしいラッピングが施されています。 バ