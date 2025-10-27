プロ野球ドラフト会議でオリックスから３位で指名を受けた健大高崎高校の佐藤龍月投手が２７日、指名あいさつを受け、「球界を代表する投手になりたい」と意気込みを話しました。 ２７日、健大高崎高校を訪れたのはオリックス・バファローズの担当スカウトら２人です。佐藤投手は最速１４７キロのストレートと切れ味鋭い変化球が魅力のサウスポーで去年春のセンバツ甲子園では、２２イニング無失点のピッチング