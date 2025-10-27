Ê¡²¬¸©·Ù²ÅËã½ð¤Ï27Æü¡¢²ÅËã»Ô¤Î½»Ì±¤¬»ý¤Ä·ÈÂÓ¤ËÆ±Æü¸á¸å0»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¸©·Ù¡Ê¼Âºß¤¹¤ë¤Î¤Ï·Ù»ëÄ£¡Ë¤òÌ¾¾è¤ëÃËÀ­¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤¬ÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÊ¬¾Ú¤ò¤â¤Ã¤ÆÅìµþ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£