スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英の復帰時期が不透明となっている。久保は左足首の負傷が完治しないまま今月の代表活動に参加し、１４日のブラジル戦で５４分間プレーした。その後、クラブに戻ったが、患部の状態の影響で、１９日のセルタ戦、２４日のセビリア戦はともにベンチ外となった。そんな中、スペイン紙「ムンド・デポルティボ」は、２８日（日本時間２９日）に行われる、ネグレイラとのスペ