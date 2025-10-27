日本ハムからドラフト２位で指名された大院大のエドポロケイン外野手が２７日、大阪・吹田市内の同大学で大渕スカウト部長らから指名あいさつを受けた。涙も見せたドラフト会議当日を振り返ったエドポロは、「まじで頼む…みたいな感じで、取ってくれ取ってくれと思って待っていました。良くて３位かなと思っていたのでびっくりしました」と笑顔で話した。１９０センチ、１０１キロの恵まれた体を持つスラッガー。一方、コンタ