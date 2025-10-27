ジャパンラグビーリーグワンで2連覇を果たした東芝ブレイブルーパス東京。 ことしも鹿児島市でキャンプが始まりました。 リーチマイケルや鹿児島市出身の桑山兄弟が所属する東芝ブレイブルーパス東京。 来月14日から始まる開幕戦に向け、きょう27日からキャンプインしました。 キャンプは1週間で、最終日にはチームでおはら祭夜まつりの踊り連に初めて参加する予定です。 歓迎式では県