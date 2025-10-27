新たな【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ ２８日（火）の予想天気図に「台風のたまご＝熱帯低気圧」の予想が出てきました。「熱帯低気圧」の動向も気がかりですが、日本付近はこの「熱帯低気圧」とは別の「発達する低気圧」によって、荒れ模様になるおそれがあります。 ２８日（火）～１１月６日（木）の、１１月３日（月祝）までのを画像で掲載しています。 雨風シミュレーション２８日（火）～１１月６日