片山財務相 ベッセント長官と1時間超初めて対面で会談 日米両国、ファイナンストラックでの緊密協調を確認 日米関税合意を誠実に実施していくと申し上げた ロシア問題、詳細については控える 日銀の金融政策は話題にはならなかった 日米の為替共同声明、特に機微に渡る話は出なかった 責任ある積極財政、良いシグナル送っていると米財務長官