安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年７月、奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などで起訴された無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の初公判が２８日午後２時から、奈良地裁（田中伸一裁判長）で開かれる。捜査関係者によると、山上被告は奈良県警の調べに、自身が１０代の頃に母親が多額の献金をした世界平和統一家庭連合（旧統一教会）について、「恨みがあった。教団とつながりがあると思って（安