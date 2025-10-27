女子サッカーです。アルビレックス新潟レディースがタイトルを目指すもう1つの戦い、WEリーグ・クラシエカップが開幕しました。3グループに分かれて戦う予選リーグ。初戦はホームで浦和と対戦しました。試合は開始4分、園田のパスに抜け出した新堀。持ち前のスピードで抜け出すと左足を振りきシュート！先制点を奪います。その後、同点とされますが、前半25分、抜け出した園田が