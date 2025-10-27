10月24日から26日にかけて、「SoftBankウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会秋田県予選会」が横手市増田体育館、横手体育館、三種町琴丘総合体育館で行われた。 第1シードの県立能代科学技術高校は準決勝で県立秋田工業高校と対戦。第3クォーターが終わった時点で44－55と10点ものリードを奪われる展開となった。粘る能代科学技術は最