BE:FIRSTが、10月29日にリリースする初のベストアルバム『BE:ST』のリード曲で、The Jackson 5の名曲をリメイクカバーした「I Want You Back」のMVを公開した。◆BE:FIRST 動画初のベストアルバムのために制作された新曲は、The Jackson 5「I Want You Back」のカバーを、SKY-HIとSunnyがプロデュース。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極