【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、10月29日にリリースする初のベストアルバム『BE:ST』のリード曲、The Jackson 5の名曲をリメイクカバーした「I Want You Back」のMVを公開した。 ■BE:FIRSTの記憶を詰め込み、音楽の楽しさを伝えるMV このたび公開された「I Want You Back」のMVは、音楽やダンスを初めて「好き」と感じた“あの瞬間”が、BE:FIRST自身だけでなく、MVを観ている人にも甦