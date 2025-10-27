マカロニえんぴつが11月1日の犬の日、NHK『みんなのうた』のために書き下ろした新曲「ハナ」を配信リリースする。作詞をはっとり(Vo)、作曲を高野賢也(B)が担当した新曲は、犬の飼い主への想いをテーマに愛犬家でもあるはっとりが犬の目線で綴った歌詞と、あたたかみのあるメロディが重なった心温まる仕上がりだ。ジャケットには、はっとりがかつて実家で飼っていた愛犬“ハナ”の写真が使用された。また、現在放送中のNHK『みんな