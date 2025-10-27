本日の日経平均株価は、米中対立の緩和期待や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比1212円高の5万0512円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は103社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、日米が造船能力強化に関する協力覚書締結の方向と報じられ関連銘柄に