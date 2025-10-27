Bray meが2年ぶりとなるニューアルバム『JUST』を2026年1月7日にリリースすることが決定した。本作には13曲を収録。先だってリリースされてすでにライブではアンセムとなっている「ARE YOU READY」「ボーダーライン」を始めとし、荒々しいバンドサウンドからなる疾走系ロックチューンから、こたに（Vo）の哀愁漂う声色を堪能できるミディアムチューンまで、秀逸な新曲も収録される。アルバムに先駆けて、11月12日には収録曲「One T