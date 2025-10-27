KDDIのロゴKDDIが、米グーグル系列の日本法人と組んで、提携した国内メディアの記事を生成人工知能（AI）を使って検索するサービスを2026年春にも開始することが27日、分かった。提携先が作成した記事だけを検索することで、記事の無断利用といった著作権侵害を防ぐ仕組みだ。日本法人はグーグル・クラウド・ジャパン。グーグルの生成AI「ジェミニ」を活用する。AIが独自にインターネット上の情報収集をしないようにして、検索