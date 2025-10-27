ザ・おめでたズが、新年の恒例イベント＜あけましておめでたズ＞を2026年も開催することを発表した。今回は2カ所での開催となる。1月10日の東京・渋谷Veats公演はCzecho No Republicとの共同開催。＜あけましておめでたズ 2026 〜ハッピーの向こう側へ〜＞と題して、初共演・初共同開催と新年の幕開けにふさわしい初物尽くしのおめでたいイベントとなっているという。この日限りのスペシャルなコラボレーションも企画されており、