ベセント米財務長官（右）との会談を前に握手する片山財務相＝27日夜、財務省片山さつき財務相は27日、トランプ米大統領と共に来日したベセント米財務長官と財務省内で会談した。日本の液化天然ガス（LNG）輸入停止を含めロシアへの経済制裁や日米関税交渉で合意した総額5500億ドル（約84兆円）の対米投資について話し合った。片山氏が会談後、記者団に明らかにした。両氏の協議は電話形式で行った24日に続いて2回目で、対面では