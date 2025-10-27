大相撲で躍進を続ける宇土市出身の草野関。「しこ名」が変わりました！去年の初土俵から勝ち越しを続け、優勝争いにも絡んだ草野。27日から新しいしこ名を「義ノ富士（よしのふじ）」としました。親方の元横綱・照ノ富士と同じ「富士」の字がつきました。 義ノ富士は11月9日からの九州場所で、これまでで最高位の東前頭5枚目となります。しかも西前頭5枚目は同じ宇土市出身の正代！2人の直接対決が見られるかも注目です。 義