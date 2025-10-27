織山尚大が主演する舞台『エクウス』が、東京グローブ座にて2026年1月下旬、大阪・サンケイホールブリーゼにて同年2月中旬に上演されることが決定。織山がコメントを寄せた。【写真】織山尚大、ドラマ『リベンジ・スパイ』記者会見に登場ピーター・シェーファーの戯曲『エクウス』は、実際に起きた事件をもとに描かれており、表面的には異常犯罪を描きながら、人間の心の闇と情熱を真正面から捉えた心理劇。厩舎で6頭の馬の目