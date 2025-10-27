【“休む”を知る】#2世界的に見ても日本人は睡眠時間が短いと言われています。OECD（経済協力開発機構）が2021年に発表した「Time use across the world」によると、調査した33カ国中、日本の睡眠時間は、ダントツで少ない7時間22分でした（トップは南アフリカの9時間13分、アメリカは5位で8時間51分）。この数字を見ると「7時間も睡眠取れれば十分じゃない？」と思われる人もいるかもしれません。もちろん必要な睡眠時間は人それ