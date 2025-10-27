フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦、中国杯（重慶）で優勝した男子の佐藤駿（エームサービス・明大）が２７日、成田空港に帰国した。昨季に続き中国杯を制した佐藤は「去年のいい印象をもったまま本番に臨めた。本当にうれしい」と、喜びを語った。ショートプログラム１位から、フリーでは４回転ルッツなどを決めて合計２７８・１２点でＧＰシリーズ２勝目。得点を確認後、日下匡力コーチは喜びを爆発させ