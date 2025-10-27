巨人・石田充冴投手が２７日、自由契約を通達された後にジャイアンツ球場で練習を行い、背番号９０のユニホーム姿でブルペン入り。力強く３３球を投げ込んだ。カーブなども交えて感触を確かめ、見守った大竹寛投手コーチからは「今の球いいよ！」と声をかけられた。球団は石田充に育成再契約を打診するとみられる。身長１９２センチの大型右腕は北星学園大付（北海道）から２４年ドラフト４位で入団。高卒１年目の今季は４月に