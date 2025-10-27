大阪・関西万博ドイツパビリオンのキャラクター「サーキュラーちゃん」の今後の活動が27日、発表された。ドイツ大使館が公式Xで明らかにした。【写真】戻ってきちゃった… 万博ドイツ館「サーキュラーちゃん」近影動画ドイツ総領事館は万博閉幕後の10月21日、サーキュラーちゃんについて「大阪が気に入ったようで、このたび大阪に残ることに」と伝えていた。新たにドイツ大使館が「サーキュラーちゃんはすっかり日本のことが