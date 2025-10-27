『パイレーツ・オブ・カリビアン』のビル・ターナー役で知られる俳優のステラン・スカルスガルド（74）が、3年前に脳卒中を患った時は死を覚悟したという。2022年に出演作の合間に恐ろしい健康危機に見舞われたステランは、当時は同病気の深刻さや、命を奪う再発の可能性すら認識していなかったそうだ。 【写真】イケメン過ぎる“息子”は「みんなを呼び戻すことが鍵」再集結を熱望 ヴァルチャー誌