「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（41）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が27日に更新。カズレーザーが、自販機近くに容器を放置する人々に物申す場面があった。「迷惑行為」というテーマ。そこで自販機の横にあるゴミ箱がパンパンとなり、その上に空の容器を放置する人がいる、という話題になった。これにカズレーザーは「“持って帰れよ!”って凄く思うんす