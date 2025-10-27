労働時間など、働き方の課題について議論する厚生労働省の分科会で、労働者側の委員は27日、「働き方改革を逆行させるようなことは断じてあってはならない」と強調しました。27日、厚労省では、労働時間や休日のあり方など、働き方の課題について検討する分科会が開かれました。分科会では、高市首相が労働時間規制の緩和の検討を指示したことについて意見が割れ、労働組合の「連合」は、「多くの働く方から強い懸念や不安の声が寄