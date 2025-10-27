日本相撲協会は27日、大相撲九州場所（11月9日初日、福岡国際センター）の番付を発表した。秋場所で2場所ぶり5度目の賜杯を手にし、昇進2場所目で横綱初優勝を果たした大の里（25＝二所ノ関部屋）が福岡市西区の部屋宿舎で会見。一年納めの場所へ決意を示した。大の里は九州場所初制覇に挑む。昨年は9勝止まりだったが、「あまりいい成績を残せていないので、一年納めの場所だし、またいい結果で納められるよう頑張っていきた