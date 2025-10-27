高校時代の天文部女子4人が30代になって再会し、一緒に人工衛星を打ち上げる夢に向かっていく。そんなドラマ『いつか、無重力の宙（そら）で』が、『いつ宙』の愛称で、働く女性層を中心に評判を呼んでいる。【写真】「2人ともかわいい」ひかり役・森田望智と伊藤沙莉の女学生姿30歳4人の等身大でナチュラルな会話物語の主人公は飛鳥（木竜麻生）、ひかり（森田望智）、周（片山友希）、晴子（伊藤万理華）の4人。高校の天文部