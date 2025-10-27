長野県山形村の商業施設「アイシティ２１」の駐車場で２７日午後５時半頃、子グマ１頭（体長約５０センチ）が捕獲された。村によると、人的被害はない。吹き矢で麻酔をかけられた状態だという。同日午後１時頃には、約３キロ離れた松本市波田の梓川高校敷地内でも子グマ１頭が目撃されていた。同校の校長によると、生徒は当時、全員校舎内におり、人的被害はなかった。