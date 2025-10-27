「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社から誕生し、発売と同時にその革新的なグラビアが話題となった、新たな水着グラビアムック「BLT MONSTER（ビーエルティーモンスター）」。このたび、表紙に桃月なしこを迎える「BLT MONSTER Round 6」が、11月14日に発売することが決定した。【写真】力強い美しさと品格があふれ出る王冠×水着SHOTなども公開今回表紙と巻頭グラビアを務めるのは、さまざまな媒体の表紙を務め