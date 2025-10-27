11月26日発売予定の乃木坂46の40thシングル『ビリヤニ』で、6期生の瀬戸口心月と矢田萌華が表題曲のダブルセンターを務めることが明らかになった。グループは現在、3期生の久保史緒里、4期生の矢久保美緒・松尾美佑が卒業を発表している状態。世代交代が加速しており、そんな中で6期生がセンターに抜擢されたことは大きな意味を持ちそうだ。本記事では、同作のフォーメーションやセンターを務める2人に注目し、その狙いに迫りたい