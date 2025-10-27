クアラルンプール拠点のAKB48の海外姉妹グループ、KLP48の甲斐心愛（21）が27日、横浜・グランドオリエンタルみなとみらいで行われた、グループとアンバサダー契約する住宅フロアコーティングなどを行う株式会社グッドライフの年間表彰式「25期決起集会」に出席した。同社は8月に行ったデビュー1周年記念公演の筆頭協賛社を務めるなどグループと縁深く、この日の式典内では水山晶斗社長とKLP48の日本人メンバーである甲斐と行天優