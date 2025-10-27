「Therma−FIT エア ミラノ ジャケット」ナイキは、エア イノベーションを大胆に進化させた「Therma−FIT エア ミラノ ジャケット」を発表した。ナイキ エアは、無限の可能性を持つイノベーション プラットフォームとして、世界中のアスリート（IF YOU HAVE A BODY, YOU ARE AN ATHLETE（身体さえあれば誰もがアスリートである）−共同設立者ビル・バウワーマン）に比類なきパフォーマンスと快適性を提供するために進化を続けてい