生活雑貨メーカー マーナは、料理の保存から食卓、その後の片付けまで、すべての工程での使いやすさと美しさを追求した「うつわにもなる保存容器」を10月27日から発売する。プラスチック製の保存容器への不満「油汚れがすっきり落ちない」「臭い移りや色移りがする」「洗いにくい、乾きにくい」「レンジ使用時フタをとる必要がある」といった声を受け、それらを解消しながら保存だけではなく、食卓から最後の片付けまでの一連の流