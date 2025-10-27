「クマが逃げてくれたから助かった。危なかった」10月27日、クマに襲われた男性2人が取材に応じました。今年度、クマによる人身被害は県内で12件、13人にのぼり、県は警戒を呼びかけています。作業着に残った血痕。こちらの2人の男性は27日、クマに襲われました。〈腕などにケガした男性〉「自分が右腕をかまれたのと」〈足をかまれた男性〉「僕は左足をかまれて病院で少し治療を受けました。長靴の上からかまれたにも関わらずえぐ