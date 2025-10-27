「泣くな研修医」(テレ朝チャンネル1) 2021年に白濱亜嵐主演で放送され、好評を博した医療ドラマ「泣くな研修医」。外科医であり作家でもある中山祐次郎のデビュー作が原作で、研修医として牛ノ町総合病院で働く主人公・雨野隆治と仲間たちの葛藤と成長をコミカルタッチで描いた良質ドラマだ。 白濱亜嵐が主人公の研修医を、木南晴夏は指導医を演じる(C)テレビ朝日・MMJ白濱が演じた雨野は感情が溢れ過ぎる表情豊かなキャラク