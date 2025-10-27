バルミューダは気化式加湿器「Rain（レイン）」の新モデルを発表。花器を思わせるデザインが目を引き、時刻や湿度を映す高精細ディスプレイを搭載している。2025年11月上旬の発売予定、価格は6万9,300円。○花器を思わせる造形に情報を溶け込ませたデザイン「Rain」は、2013年に登場した気化式加湿器のシリーズ。本体上部から直接給水できる構造や、洗練された造形で人気を集めてきた。今回の新モデルは、バルミューダが考える「空