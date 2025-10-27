現地時間10月26日のラ・リーガ10節、レアル・マドリーとバルセロナの“エル・クラシコ”がサンティアゴ・ベルナベウで行なわれ、ホームのマドリーが２−１で勝利した。試合後には両チームの選手が衝突し、マドリーの控えGKアンドリー・ルニンにはレッドカードが提示されるなど、後味の悪い試合となったなか、この大一番を裁いた主審に“物言い”がついた。スペイン紙『ムンド・デポルティボ』は、スペイン人の元国際審判員で