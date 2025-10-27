映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』でダブル主演を務める女優の南沙良と出口夏希が27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに、共演の吉田美月喜、羽村仁成、児山隆監督とともに登場した。南沙良と出口夏希南はドット柄の白×黒のドレスでデコルテを輝かせ、出口は黄色を基調にしたドレスで美背中を大胆に披露。笑顔を見せながらレッドカーペットを歩き、フォトセッションでは手を振っ