途中交代に納得がいかなかった。現地10月26日に行なわれたラ・リーガ第10節で、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでバルセロナと対戦。世界中が注目したエル・クラシコは、２−１のスコアでマドリーに軍配があがった。試合後には両軍が衝突する騒ぎもあったが、試合中にもマドリー側でひと悶着があったようだ。「エル・クラシコで交代を命じられたヴィニシウスの怒りに満ちた表情は、サンティアゴ・ベルナベ