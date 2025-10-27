¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤µ¤¯¤é¤â¤âÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ABEMA¡ß¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖToi Toi Toi¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤µ¤¯¤é¤â¤â¤¬¡¢10·î27Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤45¡¦46¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥³¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¯¤é¤â¤â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡ö¡ö¡ö¢£¥¢¥½¥Ó